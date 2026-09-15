mercoledì, Settembre 16, 2026
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Incidente mortale sull’A1 tra Attigliano e Orvieto, i vigili del fuoco di Viterbo intervenuti per liberare il corpo dilaniato dalle lamiere

Il Faro

ATTIGLIANO – Tragico incidente sull’Autostrada del Sole, costato la vita a un 44enne di Salerno. A scontrarsi due mezzi pesanti, che stavano viaggiando in direzione Nord, nel tratto di strada compreso tra Attigliano e Orvieto. Ad avere la peggio l’uomo al volante di un autocarro frigo. Il suo corpo è rimasto pesantemente incastrato tra le lamiere.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Viterbo, che hanno dovuto ricorrere all’autogru per estrarlo. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il personale 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Nessuna ferita seria per il conducente dell’altro mezzo.

Traffico in tilt sull’autostrada in direzione Nord, diversi i chilometri di coda.

https://www.lafune.eu/incidente-mortale-sulla1-tra-attigliano-e-orvieto-i-vigili-del-fuoco-di-viterbo-intervenuti-per-liberare-il-corpo-dilaniato-dalle-lamiere/

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