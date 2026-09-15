Interventi nelle Marche

VIGILI DEL FUOCO

MACERATA – DECEDUTO MARLEY, CANE DEL NUCLEO CINOFILI DELLE MARCHE – Il Comando dei Vigili del fuoco di Macerata e il Corpo nazionale salutano oggi Marley, esemplare del nucleo cinofili che per dieci anni ha affiancato i soccorritori sul campo.

In servizio operativo dal novembre 2013 fino all’aprile 2023, al fianco del suo conduttore Capo Reparto in quiescenza Dante Mariucci, Marley ha messo a disposizione del Corpo nazionale il suo eccellente addestramento e un fiuto straordinario, partecipando a complessi scenari di emergenza.

Tra gli interventi più significativi che hanno segnato la sua carriera operativa figurano le operazioni di ricerca a seguito del drammatico sisma del Centro Italia nell’agosto 2016 e tra le macerie del crollo del Ponte Morandi a Genova, oltre a innumerevoli e preziose attività di ricerca di persone disperse in superficie

RECANATI (MC) – INCENDIO DI DUE AUTOVETTURE DOPO INCIDENTE STRADALE

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 13:00 in contrada Bagnolo per un incendio che ha coinvolto due autovetture alimentate a gasolio, a seguito di un incidente stradale.

Le squadre di Osimo e la prima partenza di Macerata hanno provveduto allo spegnimento delle due autovetture mediante l’utilizzo di schiuma antincendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area. I conducenti, sono stati affidati alle cure del personale sanitario.

Sul posto anche la Polizia Locale.

Dai Comandi di Macerata e Ancona