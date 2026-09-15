Sul luogo dell’incidente dopo i soccorsi sono quindi partiti gli accertamenti dei militari di Ostia necessari per ricostruire la dinamica e verificare le condizioni dell’attrezzatura utilizzata nel cantiere.

In particolare, sarà necessario chiarire perché il braccio della gru che sorregge il cestello abbia ceduto, quali fossero le condizioni dell’impianto e quali dispositivi di sicurezza fossero presenti e in uso al momento dell’incidente.

La sicurezza sul lavoro torna al centro dell’attenzione

La tragedia di via Forni riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri. Eventuali responsabilità potranno essere stabilite soltanto al termine degli accertamenti e delle indagini.

https://www.ostiatv.it/tragedia-sul-lavoro-a-ostia-operaio-muore-dopo-una-caduta-in-via-forni.html