Venezia, ritrovato il corpo di Gabriella Querino: la 26enne era dispersa da sabato in Laguna

È stato ritrovato questa mattina, intorno alle 9, il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato nella Laguna di Venezia. La donna era scomparsa dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava col marito, Sean Michieli, e un taxi acqueo nel canale Tessera. Il corpo della donna è stato ritrovato questa mattina in acqua, in zona Campalto, da un privato cittadino. Ad annunciarlo il sindaco Simone Venturini: “Si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città”.

L’incidente è avvenuto sabato 12 settembre poco prima dell’alba. Gabriela Elorriga Querino Ferreira, sposata appena a giugno scorso, si trovava a bordo del barchino insieme al marito Sean Michieli, pescatore di vongole di 25 anni originario di Burano, quando l’imbarcazione si è scontrata con un taxi acqueo. Dopo l’impatto il barchino è affondato. Michieli era stato recuperato e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove era stato sottoposto alle cure dei medici. Domenica 13 settembre è stata dichiarata la sua morte.

https://www.repubblica.it/cronaca/2026/09/15/news/venezia_ritrovato_il_corpo_di_gabriella_querino_dispersa_da_sabato_in_laguna-425586055