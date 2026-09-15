VIDEO – Incendi in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina: 7 squadre dei vigili del fuoco e 3 Canadair in azione

Proseguono dalla serata di ieri le operazioni di spegnimento degli incendi di vegetazione che stanno interessando la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. Diversi i fronti di fuoco attivi, con le fiamme che hanno coinvolto vaste porzioni di territorio tra i comuni di Positano, Amalfi e la frazione di Tovere, nella zona di Pogerola, nel Salernitano, oltre alle alture di Agerola e Vico Equense, nel Napoletano. Il dispositivo di soccorso è stato potenziato e resta concentrato soprattutto sulla protezione dei centri abitati e delle principali infrastrutture. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni alle strutture residenziali.

Sul posto sono impegnate complessivamente 7 squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai comandi provinciali di Napoli e Salerno, alle quali si sono aggiunti ulteriori rinforzi inviati dal comando di Caserta. Fondamentale anche il supporto della flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: attualmente sono 3 i Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento dei roghi, in particolare nelle aree più difficili da raggiungere da terra. Le attività proseguono senza sosta con l’obiettivo di circoscrivere i diversi focolai e impedire che le fiamme possano avvicinarsi ulteriormente alle aree abitate.

https://www.meteoweb.eu/2026/09/incendi-in-costiera-amalfitana-e-penisola-sorrentina-7-squadre-dei-vigili-del-fuoco-e-3-canadair-in-azione-video/1001981226