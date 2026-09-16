mercoledì, Settembre 16, 2026
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Caduta in una fossa cimiteriale a Vicchio: operaio di 73 anni recuperato dai Vigili del Fuoco

Il Faro

Vigili del fuoco del comando di Firenze, provenienti dal distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti alle ore 17:30 nel comune di Vicchio per prestare supporto al personale sanitario. L’intervento si è reso necessario per soccorrere un operaio di 73 anni, caduto accidentalmente all’interno di una fossa cimiteriale.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale medico, l’uomo è stato recuperato dai Vigili del fuoco e trasportato fino all’elicottero sanitario regionale Pegaso, atterrato nelle immediate vicinanze per il successivo trasferimento d’urgenza al pronto soccorso.

https://www.okmugello.it/articolo/vicchio-soccorso-operaio-fossa-cimiteriale_260527/

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