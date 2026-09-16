mercoledì, Settembre 16, 2026
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Camion si ribalta e prende fuoco sulla A1: autista resta incastrato, vigili del fuoco al lavoro

Il Faro

TORA E PICCILLI – Paura nella notte lungo l’autostrada A1, dove un mezzo pesante si è ribaltato dopo lo scoppio improvviso di uno pneumatico. L’incidente si è verificato intorno alle 3, mentre il camion stava transitando nel tratto autostradale compreso nel territorio comunale di Tora e Piccilli.

Secondo una prima ricostruzione, uno degli pneumatici del mezzo sarebbe esploso durante la marcia. Il conducente avrebbe perso il controllo del camion, che ha sbandato. L’attrito con l’asfalto avrebbe quindi provocato un incendio, mentre il mezzo pesante si è ribaltato, finendo al centro della carreggiata. Momenti di apprensione anche per l’autista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, che hanno lavorato per liberare il conducente dalle lamiere. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale della società Autostrade,

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