Finisce con l’auto in una scarpata e perde conoscenza: localizzato e salvato dai Vigili del Fuoco

SAN NAZZARO DE’ BURGONDI (PV) – Un uomo di 49 anni, sottoposto a terapia salvavita, è stato localizzato e soccorso dai Vigili del Fuoco dopo essere finito con la propria auto ai piedi di una scarpata a San Nazzaro de’ Burgondi. L’intervento è stato particolarmente delicato per le condizioni dell’uomo e per l’impossibilità di stabilire inizialmente dove si trovasse. L’automobilista, infatti, era riuscito a chiamare il figlio per chiedere aiuto ma aveva perso conoscenza prima di riuscire a fornire indicazioni precise sulla propria posizione.

Considerata l’urgenza, è stato attivato l’Ufficio Mobile SAR – IMSI Catcher della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia. I tecnici, analizzando le informazioni disponibili e le ultime celle telefoniche agganciate dal cellulare dell’uomo, sono riusciti a individuare un’area sulla quale concentrare le ricerche. Nel frattempo è stato fatto intervenire anche il Reparto Volo Lombardia con l’elicottero Drago 153, dotato di un sistema in grado di ricercare e localizzare i telefoni cellulari.

Raggiunta dall’alto la zona indicata dai tecnici, l’equipaggio è riuscito dopo pochi minuti ad agganciare il segnale del telefono. Attraverso successive rilevazioni è stata quindi triangolata la posizione del dispositivo, restringendo progressivamente il campo delle ricerche fino all’individuazione dell’auto.

La vettura era finita ai piedi di una scarpata ed era completamente nascosta alla vista dalla strada sovrastante. Una posizione che, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, avrebbe reso particolarmente difficile trovare il mezzo affidandosi esclusivamente a una ricerca visiva. Gli aerosoccorritori del Drago 153 sono atterrati nelle vicinanze e hanno raggiunto l’automobile, trovando l’uomo privo di sensi. Gli hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco via terra e del personale sanitario. Una volta raggiunto dai soccorritori, l’uomo è stato assistito e successivamente trasportato in ospedale.

https://radiogold.it/news-pavia/cronaca-pavia/446208-san-nazzaro-de-burgondi-auto-scarpata-uomo-salvato-vigili-fuoco