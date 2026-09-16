E’ stato subito identificato e arrestato l’incendiario che stanotte ha scatenato la notte di fuoco a Tivoli. Si trova in stato di fermo al Commissariato di Tivoli con l’accusa di disastro e incendio doloso. Il bilancio è pesante: sei auto e un motorino distrutti, due attività commerciali danneggiate e un intero quartiere svegliato di soprassalto dall’aria irrespirabile e dal via vai di sirene.

L’azione del ventiquattrenne di nazionalità egiziana, residente a Villalba, si è consumata in una manciata di minuti intorno alle tre. L’incendiario ha agito procedendo in rapida successione dall’ingresso della strada in direzione del cimitero. Il primo blitz ha distrutto un motorino di fronte a un’oreficeria e a un punto vendita di detersivi, danneggiando il tendone del primo e annerendo la serranda e la parte interna del secondo.

Notte di fuoco a Tivoli: le auto bruciate in quattro punti e palazzi a rischio, preso l’incendiario