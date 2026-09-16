I due fronti del

fuoco hanno interessato i comuni di Cervino e Arienzo. A Cervino le fiamme hanno colpito la collina che sovrasta le frazioni Forchia di Cervino e Prospi al confine con Durazzano. Le fiamme sono stata alimentate anche dal vento.

Ad Arienzo invece l’incendio è divampato tra le aree di Sognorindico e Costa sempre nella zona collinare.

In entrambi in casi sono entrati in azione gli uomini e i mezzi dei vigili del fuoco. Le fiamme gialle e rosse che ha scosso il buio della

notte hanno richiamato l’attenzione dei cittadini. Al momento non si sa nulla sulle cause, ma non si esclude la pista dolosa.

https://www.ecaserta.com/news/322491026950/notte-di-fuoco-nella-valle-due-incendi-sulle-colline-vigili-del-fuoco-a-lavoro