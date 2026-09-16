Nuove Indicazioni 2025: la musica al centro della transizione del primo ciclo d’istruzione?

SARA NAVARRO LALANDA

Le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo d’istruzione (D.M. 221 del 9 dicembre 2025) entreranno in vigore in modo graduale. Dal 2026/2027 l’applicazione interesserà la scuola dell’infanzia (3-6 anni) e le classi prime di primaria e secondaria di primo grado, per poi estendersi progressivamente per garantire un cambiamento sistemico dell’impianto curricolare.

In un’epoca frammentata da tecnologia e crisi dell’attenzione, la riforma restituisce centralità al docente come guida dei processi cognitivi. Accanto al consolidamento delle STEM e all’introduzione critica dell’IA, si assiste al recupero di pratiche lente (scrittura in corsivo, riassunto, lettura ad alta voce) atte a strutturare il pensiero critico. L’architettura del testo si muove nella cornice costituzionale, coniugando l’eccellenza formativa con un’inclusione trasversale fondata sul modello UDL e sulla valorizzazione della persona.

In questo impianto l’educazione musicale riceve una ricalibrazione fondamentale: diviene pilastro dello sviluppo cognitivo e relazionale. La pratica corale, strumentale o d’ascolto contrasta la frammentazione dell’attenzione e potenzia le funzioni esecutive. Tra coordinazione e rigore dell’ascolto, l’esperienza sonora si fa presidio di un umanesimo che educa alla disciplina, alla sinergia di gruppo e al valore del silenzio. Resta ora aperta la sfida più complessa: verificare se le istituzioni siano attrezzate e i docenti pronti a tradurre in pratica questa transizione.