Romaeuropa Festival 2026: a settembre la Capitale si fa palcoscenico del mondo

SARA NAVARRO LALANDA

Con l’avvicinarsi di settembre, Roma si prepara a riconfermarsi l’epicentro della creazione contemporanea globale. Dall’8 settembre al 15 novembre, la quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival (REF2026) porterà nella Capitale il meglio della danza, del teatro e della musica internazionale. La rotta di questo straordinario viaggio è stata tracciata nella prestigiosa cornice di Villa Almone, residenza dell’Ambasciatore tedesco. In quell’occasione, il Direttore Generale e Artistico Fabrizio Grifasi ha svelato un cartellone che quest’anno si fa manifesto di diplomazia culturale, intrecciando grandi ricorrenze storiche come il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania e il 70° anniversario dello storico gemellaggio tra Roma e Parigi.

Proprio la dimensione transnazionale rappresenta il cuore pulsante del festival, che si inaugurerà all’Auditorium Conciliazione con la prima nazionale di CHORA della coreografa italiana Sofia Nappi e l’atteso concerto di Caterina Barbieri insieme alla formazione francese ONCEIM. Da questo incipit si dipana un programma ricchissimo che vedrà, tra i momenti chiave, l’omaggio all’asse franco-italiano con Summerland di Benjamin Millepied e November Ultra. Altrettanto atteso è il focus sulla scena tedesca contemporanea, che proporrà il ritorno di Sasha Waltz in un assolo con la violoncellista Anastasia Kobekina e l’elettronica d’avanguardia di Moritz von Oswald, pioniere della techno berlinese che guiderà un coro di sedici voci in un’inedita e ipnotica versione di Silencio.

Il viaggio si allargherà poi grazie allo storico legame con le Fiandre, rappresentato dal teatro fisico di Wim Vandekeybus, dalle produzioni dell’Opera Ballet Vlaanderen e dalla presenza del regista sudcoreano Jaha Koo. Accanto alle eccellenze internazionali, il festival valorizzerà il teatro italiano con l’atteso ritorno di Romeo Castellucci e la grande musica, omaggiando il centenario di Hans Werner Henze e i novant’anni di Steve Reich. Questo immenso ecosistema, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale e dalla Camera di Commercio, si rivolgerà anche alle famiglie con la decima edizione del REF Kids & Family, prima del gran finale affidato ai violoncelli di Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi. Roma si appresta così a vivere un autunno straordinario, riscoprendosi casa comune della cultura contemporanea.