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Rossnowlagh (IRL), ottimi risultati per Luigi Guarrielli del G.S. VV.F. Massimo Boni di Grosseto ai Campionati Europei Giovanili di Nuoto per Salvamento (EYLC).

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si sono svolti nei giorni 5 e 6 settembre a Rossnowlagh Beach, nella Contea di Donegal, in Irlanda, la 17ª edizione dei Campionati Europei Giovanili di Nuoto per Salvamento, le prove oceaniche del campionato europeo giovanile di lifesaving.

Luigi Guarrielli del G.S. VV.F. Massimo Boni di Grosseto, ha conquistato la medaglia d’argento nella Staffetta Torpedo e quella di bronzo nella 4×90m Sprint con la nazionale azzurra.

Bene anche le gare individuali con un 6° posto nella specialità 90m Sprint ed un 8° posto in quella del Beach Flags.

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