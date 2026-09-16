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Cultura

Seminario Internazionale di Storia e Patrimonio musicale tra Spagna e Italia

Il Faro

ALESSANDRO MISTRETTA

Il 17 e 18 settembre 2026, la Reale Accademia di Spagna a Roma ospiterà il Seminario Internazionale di Storia e Patrimonio musicale tra Spagna e Italia. L’evento, dal titolo “Musica, Politica e Costruzione Nazionale nell’epoca liberale (1870-1936)”, si inserisce nell’ambito delle commemorazioni per il 150° anniversario della Costituzione spagnola del 1876 e per il 175° anniversario della nascita del compositore Ruperto Chapí.

Organizzato in sinergia dalla Reale Accademia con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, l’Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC), la UNED, Asieri-Roma e il Centro Europeo Studi Culturali (CESC), il seminario esplorerà il ruolo della dimensione sonora nella costruzione delle identità nazionali tra fine Ottocento e primo Novecento. In un’epoca caratterizzata da forti trasformazioni e polarizzazioni, la musica non fu solo un mero accompagnamento alla politica, ma uno spazio attivo di confronto e di espressione delle diverse sensibilità del tempo. Il programma alternerà sessioni di studio e relazioni scientifiche di accademici internazionali a momenti culturali, come visite guidate e performance.

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