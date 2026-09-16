Sicurezza sul lavoro: la guida ai DPI obbligatori per legge
Ogni anno, le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro diventano più stringenti. Per i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza (RSPP), la gestione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) non è solo una questione di buon senso, ma un preciso obbligo di legge regolato dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza).
Fornire i dispositivi sbagliati, o non sostituire quelli usurati, espone l’azienda a rischi enormi: dalle pesanti sanzioni pecuniarie fino all’arresto nei casi più gravi. Ma quali sono i dispositivi davvero indispensabili e cosa dice la legge?
I tre pilastri del cantiere e della logistica
Nel settore dell’edilizia, dell’artigianato e della movimentazione merci, esistono tre dispositivi che l’Ispettorato del Lavoro verifica con priorità assoluta. La loro assenza in un’area operativa fa scattare l’immediata sospensione dei lavori.
- Calzature di Sicurezza (Normativa EN ISO 20345): Non basta che siano “antinfortunistiche”. La legge richiede specifiche chiare in base all’ambiente. Le calzature di classe S1P (con puntale e lamina antiperforazione) sono obbligatorie negli interni e nella logistica. Nei cantieri all’aperto o in ambienti umidi scatta l’obbligo della classe S3, rigorosamente idrorepellente.
- Elmetto di Protezione (Normativa EN 397): Tassativo nei cantieri edili e ovunque vi sia il rischio di caduta di oggetti dall’alto. Deve essere dotato di sottogola per evitare la scalzata in caso di movimento improvviso o caduta del lavoratore stesso.
- Alta Visibilità (Normativa EN ISO 20471): Gilet o indumenti fluorescenti con bande retroriflettenti. Sono obbligatori per legge per chiunque lavori in prossimità di mezzi in movimento, strade o in condizioni di scarsa illuminazione.
La protezione nei lavori di precisione e ad alto rischio specifico
Oltre alla protezione di base, il D.Lgs. 81/08 impone l’adozione di DPI specifici non appena la valutazione dei rischi (DVR) evidenzia pericoli legati a lavorazioni meccaniche, chimiche o rumore.
- Guanti di Protezione Meccanica (Normativa EN 388): Le mani sono la parte del corpo più colpita da infortuni. La legge vieta l’uso di guanti generici non certificati: ogni lavoratore deve disporre di guanti con livelli di resistenza certificati contro abrasione, taglio, strappo e perforazione.
- Protezione degli Occhi (Normativa EN 166): Occhiali tecnici o visiere sono obbligatori per tutte le operazioni che generano schegge, scintille (come la saldatura o l’uso di smerigliatrici) o spruzzi di sostanze chimiche pericolose.
- Protezione dell’Udito (Normativa EN 352): Quando l’esposizione quotidiana al rumore supera gli 85 dB, il datore di lavoro ha l’obbligo legale di fornire ed esigere l’uso di tappi o cuffie antirumore per prevenire l’Ipoacusia da trauma acustico.
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