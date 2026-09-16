Spenti i roghi in Costiera Amalfitana ma resta la devastazione, nella notte incendi nella Valle dell’Irno

Nel fare il punto della situazione i Vgili del fuoco hanno precisato che l’ultimo fronte del fuoco che ha richiesto ulteriori interventi è quello sul versante di Agerola, dalla parte della Penisola Sorrentina, dove sono intervenute altre squadre, tra cui quelle provenienti da Napoli e Castellammare di Stabia.

I roghi hanno interessato diversi punti tra i comuni di Positano, Amalfi e la frazione di Tovere nel Salernitano, insieme alle alture di Agerola e Vico Equense nel Napoletano. Le operazioni sono state rese particolarmente complesse dal vento e dalla conformazione impervia dei versanti.

Fiamme anche nella Valle dell’Irno. Un vasto incendio è scoppiato ieri sera sulla collina di Pizzolano, nel territorio di Fisciano. Le fiamme sono partite dalla zona collinare estendendosi verso Vignadonica, dove si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni e strutture ricettive. L’area dell’incendio è poco distante dal raccordo autostradale. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della protezione civile, per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono proseguite durante la notte.

Un altro incendio nella notte a Pellezzano nella zona di Cologna, mentre nel pomeriggio le fiamme sono divampate presso l’isola ecologica interessando prevalentemente materiale legnoso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine.

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