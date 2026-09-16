Torna il PIC – Premio Internazionale della Cultura: il 23 settembre la seconda edizione in Campidoglio



Dopo il successo della prima edizione, il PIC – Premio Internazionale della Cultura torna a Roma con il suo

secondo appuntamento. La cerimonia si svolgerà martedì 23 settembre, a partire dalle ore 17.00, nella

prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio, confermandosi come uno degli eventi dedicati alla

promozione della cultura e delle eccellenze italiane.

Anche quest’anno il Premio riunirà personalità provenienti dal mondo della cultura, dell’editoria, dell’arte,

delle istituzioni, dell’impresa e della comunicazione. Torneranno inoltre gli Ambassador del PIC, figure

chiamate a promuovere durante l’anno i valori dell’iniziativa e a rappresentarne la missione culturale.

L’evento sarà un’occasione per valorizzare persone, progetti e realtà che, con il proprio impegno,

contribuiscono alla crescita culturale e sociale del Paese, favorendo il dialogo tra tradizione, innovazione e

creatività.

La seconda edizione del PIC punta così a consolidare un progetto nato con l’obiettivo di creare un punto

d’incontro tra istituzioni, professionisti e protagonisti del panorama culturale nazionale e internazionale,

confermando la centralità di Roma come capitale della cultura e del confronto tra idee.