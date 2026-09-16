VIDEO – Incendio nella notte a Manduria, 28 auto e un immobile in fiamme

MANDURIA – Intervento congiunto dei Vigili del Fuoco nelle campagne di Manduria, dove nella notte un incendio ha coinvolto 28 autovetture e un immobile.

Las quadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana (Comando di Brindisi) è intervenuta a supporto dei colleghi del Distaccamento di Manduria per domare un vasto incendio all’interno di un’area già otto sequestro da parte dei Carabinieri Forestali.

Le operazioni di spegnimento hanno interessato un totale di 28 autovetture stoccate nella zona, delle quali 22 sono andate completamente distrutte.

Le fiamme, propagatesi rapidamente tra i veicoli stazionati nelle immediate vicinanze di un fabbricato adiacente, hanno finito per coinvolgere anche la struttura stessa.

Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana e Manduria, sono giunti sul posto i carabinieri delle rispettive compagnie territoriali per i rilievi e la gestione dell’ordine pubblico.