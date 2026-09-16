VIDEO – Incidente tra un mezzo dei vigili del fuoco di Los Angeles: 7 persone in ospedale.

Un mezzo dei vigili del fuoco (Los Angeles Fire Department – LAFD), ha portato al ricovero di sette persone.



In una nota, il LAFD ha dichiarato che nello scontro, avvenuto su Figueroa Street sono rimasti coinvolti tre veicoli civili e un mezzo dei vigili del fuoco.



Il dipartimento ha reso noto che tra le persone ricoverate figurano sei civili e un membro del LAFD; per una di queste persone è stato necessario un intervento di estrazione dal veicolo.



Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) sta indagando sull’accaduto. I portavoce di LAPD e LAFD hanno dichiarato di non poter fornire, al momento, ulteriori informazioni.



L’incidente di domenica si è verificato a pochi giorni di distanza da un altro sinistro che ha coinvolto un mezzo del LAFD. Mercoledì, un’ambulanza è rimasta coinvolta in uno scontro con un altro veicolo, causando il ferimento di tre membri del personale del LAFD e di un’altra persona. Al momento dell’impatto, l’ambulanza stava trasportando un paziente in gravi condizioni, hanno riferito le autorità.