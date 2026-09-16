VIDEO – Los Angeles, elicottero emittente tv si schianta in un parcheggio — morte tre persone

L’elicottero che lavorava per le emittenti NBC4 e Telemundo 52 è precipitato poco prima delle 19:00 a Chatsworth, un quartiere a circa 40 chilometri a nord-ovest del centro di Los Angeles, mentre stava effettuando riprese aeree per un notiziario, hanno riferito le emittenti nella tarda serata di martedì.

La presentatrice di NBC4, Colleen Williams, ha confermato in diretta che l’incidente ha coinvolto l’elicottero della stazione, dopo aver precedentemente riferito che l’emittente aveva perso i contatti con il proprio equipaggio durante la copertura di un incidente mortale che ha coinvolto un autobus nella zona.

“Siamo profondamente rattristati nel dover annunciare che un elicottero che forniva copertura televisiva aerea per NBC4 e Telemundo 52 è rimasto coinvolto in un incidente mortale a Los Angeles martedì sera”, hanno dichiarato le emittenti in un comunicato congiunto. “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie, agli amici e ai colleghi di coloro che hanno perso la vita”.

Le cause dell’incidente sono ignote e le autorità non hanno ancora comunicato quante persone si trovassero a bordo dell’elicottero.

Tre persone sono state dichiarate morte sul posto e almeno due sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, hanno dichiarato i funzionari in una conferenza stampa martedì sera, senza rivelare dettagli sull’identità delle vittime.

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