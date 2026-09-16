 Vigile del fuoco muore in un incendio boschivo in Oregon.

MOUNT HOOD, Oregon — Un vigile del fuoco è deceduto a causa delle ferite riportate mentre combatteva l’incendio “Austin”, a sud di Mount Hood; lo ha reso noto il Servizio Forestale degli Stati Uniti (U.S. Forest Service).



Ha ricevuto immediate cure mediche ed è stato trasportato in un ospedale della zona, dove è poi deceduto per le ferite riportate.



“Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi del vigile del fuoco scomparso”, ha dichiarato l’agenzia. “Il Servizio Forestale degli Stati Uniti sta collaborando con la famiglia della vittima e con l’azienda per cui il vigile del fuoco lavorava al momento dell’incidente”.



L’incendio “Austin” ha bruciato oltre 12.000 acri nella Mount Hood National Forest, a sud-est di Estacada, da quando è divampato più di un mese fa.



Attualmente il rogo è contenuto al 36% e sono stati emessi ordini di evacuazione

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