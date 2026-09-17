Maltempo – questa notte sulla città di Como si segnalano diversi smottamenti e frane che hanno interessato alcune strade cittadine

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

In relazione alle avverse condizioni meteo che questa notte sulla città di Como si segnalano diversi smottamenti e frane che hanno interessato alcune strade cittadine tra le quali via Oltrecolle e Monte Grappa.

Dalle ore 2 di questa notte i Vigili del Fuoco di Como sono impegnati in via Oltrecolle, dove stanno operando congiuntamente con la Polizia Locale e i Carabinieri per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità in vista delle prime ore del mattino e dei pendolari. Qui il fronte franoso ha riversato sulla carreggiata detriti e fango misto a cenere, rendendo necessarie le operazioni di messa in sicurezza.

Un ulteriore movimento franoso si è verificato in via Monte Grappa, attualmente chiusa al traffico. La frana ha riversato diversi metri cubi di terreno sulla sede stradale. Nell’area si segnala inoltre un forte rischio di cedimento di una cabina del gas, rendendo particolarmente delicate le operazioni di intervento e messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco di Como unitamente ad azienda Gas e Polizia di stato