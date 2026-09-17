Autoarticolato si ribalta durante una manovra a Cassola: conducente estratto dai vigili del fuoco

Incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 17 settembre in via Vecchia, nel comune di Cassola (Vicenza), dove un autoarticolato si è ribaltato su un fianco durante una fase di manovra.

Il mezzo pesante, nel corso della manovra, ha perso l’equilibrio finendo adagiato su un lato. A bordo si trovava il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il mezzo e procedere all’estrazione dell’uomo. Una volta liberato, il conducente è stato affidato al personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri delle stazioni di Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, insieme al personale dello Spisal, l’organo dell’Ulss competente per gli accertamenti in materia di sicurezza sul lavoro.

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