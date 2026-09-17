Bollo auto 2027, chi non lo paga: come capire se il tuo veicolo è esente

Automobilisti e automobiliste in queste ore – è di ieri l’annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni riguardo alla sospensione della tassa sulle automobili – si stanno ponendo la stessa domanda: la mia macchina nel 2027 sarà esentata dal bollo oppure dovrò continuare a pagarlo? La risposta dipende soprattutto da tre elementi: chi possiede o utilizza il veicolo, il tipo di alimentazione e la potenza dell’auto. La misura, secondo la nota ufficiale del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2026, riguarda il 2027 e consente di non pagare il bollo per un solo veicolo. L’esenzione non vale quindi automaticamente per tutte le automobili di una stessa famiglia e non riguarda tutte le vetture. Ecco come orientarsi, partendo dai dati che si trovano sul libretto di circolazione.

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La prima cosa da controllare: i kW

Il parametro decisivo per le automobili è la potenza, espressa in kilowatt (kW). La soglia indicata dal governo è di 80 kW. Sono comprese nell’agevolazione le autovetture a benzina o gasolio, anche se dotate di alimentazione ibrida, con potenza non superiore a 80 kW.

Per capire se la propria automobile rientra nel limite bisogna quindi guardare la carta di circolazione, o Documento unico, e individuare il dato relativo alla potenza in kW che si trova al punto P.2. Quando è espresso con decimali, per il calcolo del bollo si considera il numero intero. Per esempio, un’auto indicata con 79,8 kW viene considerata da 79 kW. Se la vettura ha 80,1 kW, supera il limite.

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