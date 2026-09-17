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Cisgiordania, l’irruzione dell’esercito israeliano in un campo profughi

Il Faro

Le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo profughi palestinese di Al-Ain, vicino a Nablus, nella Cisgiordania occupata. L’esercito ha dichiarato di aver condotto l’operazione “per contrastare il terrorismo nella zona”. Durante il raid, la Mezzaluna Rossa palestinese ha evacuato una persona malata dal campo. L’operazione si inserisce nel quadro della campagna militare avviata dal governo di Benjamin Netanyahu nel gennaio 2025 contro i militanti nei campi profughi palestinesi. Secondo il Ministero della Salute dell’Autorità Palestinese, dall’inizio dell’anno oltre 85 palestinesi sono stati uccisi da coloni e soldati israeliani. Israele sostiene che alcuni fossero coinvolti in attività terroristiche. Intanto, negli ultimi mesi è aumentata la violenza tra coloni e palestinesi, con incursioni, scontri e incendi di abitazioni, moschee e automobili.

LA PRESSE

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