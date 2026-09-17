giovedì, Settembre 17, 2026
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Vigili del fuoco

Complesso intervento di soccorso sulla Murgia

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di ieri i Vigili del Fuoco del comando di Matera sono stati impegnati in un complesso intervento di soccorso nell’area della Murgia.
Un giovane ventenne, trovandosi in difficoltà mentre percorreva alcuni sentieri nei pressi della Grotta dell’Istrice, alle spalle di via Santo Stefano, ha lanciato l’allarme fornendo indicazioni precise che hanno consentito alle squadre di individuarlo.
Data la complessità della zona e la natura impervia del terreno, l’operazione ha visto la mobilitazione di diverse squadre dei Vigili del Fuoco: la squadra della sede centrale, gli specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviali) e il nucleo elicotteri di Bari.
Il malcapitato, rimasto ferito, è stato raggiunto e recuperato a bordo dell’elicottero. Successivamente è stato affidato alle cure del personale sanitario  presso l’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera

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