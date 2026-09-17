Dà fuoco al palazzo e spara in aria con una pistola: arrestato un 25enne nel Milanese

È stato poco dopo le due della notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre quando le fiamme sono divampate all’interno di una palazzina popolare di via Roma ad Arconate, nell’hinterland ovest di Milano. Il fuoco, partito da uno degli appartamenti, si è rapidamente propagato all’interno dello stabile, un edificio di due piani con dodici abitazioni.

Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul posto, la situazione era già particolarmente delicata. Mentre il palazzo veniva avvolto dal fumo e dalle fiamme, in strada c’era un ragazzo che impugnava una pistola e sparava colpi in aria.

L’arma, fortunatamente, si è rilevato essere una pistola scacciacani. I militari sono riusciti in pochi minuti a raggiungere il giovane, disarmarlo e ricostruire quanto accaduto.

Si tratta di un 25enne italiano, residente proprio nella palazzina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato lui a provocare volontariamente l’incendio all’interno del proprio appartamento. Il giovane risulta inoltre già in cura per problemi psichiatrici. Per il 25enne è quindi scattato l’arresto con l’accusa di incendio doloso.

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