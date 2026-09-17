Domani la presentazione del libro “Francesco del Giudice. Ingegnere e pioniere di moderni corpi di Pompieri nell’Ottocento”

VIGILI DEL FUOCO

NAPOLI – Domani pomeriggio Palazzo Ricca, sede della Fondazione del Banco di Napoli, ospiterà alle 17:30 la presentazione del libro “Francesco del Giudice. Ingegnere e pioniere di moderni corpi di Pompieri nell’Ottocento”, scritto dall’ingegnere dei vigili del fuoco Michele Maria La Veglia.

Il volume ripercorre la figura scientifica e umana di Francesco del Giudice (1815-1880), comandante dei pompieri ed eminente studioso napoletano che trasformò la gestione dei soccorsi in una moderna disciplina tecnica, anticipando i principi costitutivi della prevenzione e dell’innovazione tecnologica. Tra le sue intuizioni d’avanguardia figurano i primi studi europei per apparati di respirazione in ambienti saturi di fumo, innovativi sistemi di allarme e la progettazione della prima rete sotterranea di riserve idriche antincendio per la città di Napoli.

All’incontro, inserito nella rassegna “Libri in Fondazione”, prenderà parte il direttore regionale dei vigili del fuoco della Campania, Michele Mazzaro, unitamente al Presidente della Fondazione Orazio Abbamonte, al Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Campania Gabriele Capone, allo speleologo urbano Clemente Esposito, alla docente universitaria Antonella Venezia, al direttore del Museo di Napoli Gaetano Bonelli e a Michele Miraglia Del Giudice, discendente dell’illustre comandante.