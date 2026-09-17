Incendi boschivi in Piemonte: debriefing regionale per fare il punto sulle operazioni di soccorso

VIGILI DEL FUOCO

Si è tenuto il 16 settembre 2026, presso la Sala conferenze della Direzione Regionale VVF Piemonte, l’incontro di debriefing dedicato all’emergenza incendi boschivi che nei mesi scorsi ha interessato il territorio piemontese.

L’appuntamento, aperto dai saluti del Direttore Regionale Ing. Alessandro Paola, del Dirigente AIB della Direzione Centrale per l’Emergenza Ing. Adriano Alfonso Scica, dell’Assessore alla Protezione Civile di Regione Piemonte Marco Gabusi, del Direttore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte Ing. Bruno Ifrigerio, e dell’Ispettore Generale del Corpo AIB Piemonte Corrado Busnelli, ha riunito i vertici e le componenti operative che hanno operato in prima linea nella gestione dell’emergenza.

L’iniziativa ha rappresentato un fondamentale momento di confronto e analisi condivisa tra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile della Regione Piemonte, i Comandi Provinciali e il Corpo AIB Piemonte. L’obiettivo è stato esaminare in dettaglio i punti di forza e le criticità emerse sul campo — con contributi e valutazioni che hanno spaziato dalla SOUP ai territori di Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella, Alessandria e Cuneo. Attraverso la voce dei diversi attori della catena di comando (Comandanti, DTS, DOS e rappresentanti del Corpo AIB Piemonte) sono stati analizzati i molteplici punti di vista operativi e gestionali per valorizzare le esperienze maturate, consolidare le sinergie interforze e tracciare nuove proposte di miglioramento per il futuro. Grazie alla possibilità di seguire i lavori anche in videoconferenza, l’evento ha garantito un’ampia partecipazione a funzionari, DOS, personale di Sala Operativa (SOUP) e ai reparti specialistici (Reparto Volo, SAPR, TAS e ICT) che hanno garantito il coordinamento e l’efficacia delle operazioni di soccorso.