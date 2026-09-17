Incendio in un fienile ad Anzola dell’Emilia (BO)

VIGILI DEL FUOCO

Dalle 6 del mattino, 8 squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Bologna provenienti dalle sedi di Zola Predosa, Bazzano, San Giovanni in Persiceto e dalla Sede Centrale, coordinate dal Funzionario di Guardia, sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha interessato un capannone adibito a raccolta fieno ad Anzola dell’Emilia (BO).

L’incendio, tutt’ora in corso e le cui cause sono ancora da accertare, ha distrutto la struttura, rendendo ancora più complesse le operazioni di spegnimento.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti ha permesso di trarre in salvo e mettere al riparo dalle fiamme numerosi capi di bestiame e tutte le attrezzature ed automezzi dell’azienda.