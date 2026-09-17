Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CAMERANO (AN) – INCENDIO BATTERIA DI MINICAR – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 10:00 in via Aspio Terme per un incendio che ha coinvolto una batteria di una minicar, all’interno di un’officina.

La squadra di Ancona, intervenuta con due autobotti, e la squadra di Osimo hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area. La batteria, di piccole dimensioni, è stata estratta e messa in sicurezza all’interno di una botte riempita d’acqua. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Dal Comando di Ancona

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FERMO – RECUPERATO CANE CADUTO IN UNA SCARPATA – I Vigili del Fuoco di sono intervenuti poco prima della mezzanotte in strada comunale San Lorenzo, a Fermo, per soccorrere un cane precipitato per diversi metri lungo una scarpata.

Giunta sul posto, la squadra VVF di Fermo ha raggiunto l’animale e ha effettuato il recupero utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), riconsegnato al proprietario in buone condizioni di salute.

Dal Comando di Fermo

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MATELICA (MC) – SOCCORSO A PERSONA IN MONTAGNA — I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 17 alle pendici del Monte San Vicino per soccorrere un escursionista in difficoltà in una zona impervia.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Camerino, la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale ) di Macerata e l’elicottero Drago 124 del Reparto Volo di Arezzo, con a bordo due elisoccorritori.

Quest’ultimi si sono verricellati fino a raggiungere l’escursionista, che è stato successivamente portato in luogo sicuro.

Intervento anche il Soccorso Alpino.

Dal Comando di Macerata