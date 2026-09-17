https://it.euronews.com/2026/09/15/onu-chiede-pieno-accesso-agli-investigatori-mentre-aumentano-i-morti-a-gaza

L’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite, Volker Türk, per i diritti umani ha sottolineato che poter raccogliere e conservare le prove nei luoghi devastati è essenziale per accertare quanto accaduto durante il conflitto. Per questo ha chiesto che “agli investigatori internazionali sia consentito entrare in tutte le parti di Gaza per contribuire alla raccolta delle prove”.

Resti di intere famiglie sotto le macerie

Secondo l’ONU, molti dei corpi recuperati sarebbero quelli di donne e bambini. Un elemento che, secondo l’organizzazione, alimenta i timori che durante la campagna militare israeliana possano essere stati commessi crimini di guerra.

“I resti di quelle che sembrano intere famiglie vengono ora dissotterrati in luoghi che sono stati rasi al suolo dagli attacchi israeliani”, ha dichiarato Türk.