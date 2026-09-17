Rivalutazione affitti Istat in aumento, importi aggiornati e regole di calcolo
Rivalutazione del canone di affitto con adeguamento dell’importo del prezzo di locazione in base alla nuova variazione dei prezzi al consumo (misurata dall’indice FOI al netto dei tabacchi,): in base al calcolo della rivalutazione Istat su dati rilasciati il 16 settembre 2026, la variazione annua è ancora in salita; con riferimento ad agosto è pari a 103,7.
Ecco in sintesi come si applicano gli aumenti:
- per la rivalutazione degli affitti l’indice di riferimento è il FOI al netto dei tabacchi, pubblicato ogni mese dall’Istat;
- i contratti con cedolare secca non sono soggetti a rivalutazione per inflazione;
- l’aumento si calcola come variazione percentuale tra l’indice del mese e quello dello stesso mese dell’anno precedente.
https://www.pmi.it/economia/mercati/373214/rivalutazione-canone-affitti-istat-nuovi-indici-e-formula-di-calcolo-con-esempi.html?%3A_PMI_it