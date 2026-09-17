giovedì, Settembre 17, 2026
Ultimo:
cronacaEconomia e Finanza

Rivalutazione affitti Istat in aumento, importi aggiornati e regole di calcolo

Il Faro

Rivalutazione del canone di affitto con adeguamento dell’importo del prezzo di locazione in base alla nuova variazione dei prezzi al consumo (misurata dall’indice FOI al netto dei tabacchi,): in base al calcolo della rivalutazione Istat su dati rilasciati il 16 settembre 2026, la variazione annua è ancora in salita; con riferimento ad agosto è pari a 103,7.

Ecco in sintesi come si applicano gli aumenti:

  • per la rivalutazione degli affitti l’indice di riferimento è il FOI al netto dei tabacchi, pubblicato ogni mese dall’Istat;
  • i contratti con cedolare secca non sono soggetti a rivalutazione per inflazione;
  • l’aumento si calcola come variazione percentuale tra l’indice del mese e quello dello stesso mese dell’anno precedente.

https://www.pmi.it/economia/mercati/373214/rivalutazione-canone-affitti-istat-nuovi-indici-e-formula-di-calcolo-con-esempi.html?%3A_PMI_it

Potrebbe anche interessarti

Tumore del polmone: anticorpo monoclonale coniugato riduce il rischio di progressione

Il Faro

La fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea con tante importanti novità

Il Faro

«Finché arrivo là quello è morto, buttate quel bracciante ferito da qualche parte». Caporalato: gli orrori a Taranto e Matera

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *