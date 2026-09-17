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Vigili del fuoco

Salone Auto Torino 2026

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VIGILI DEL FUOCO

Dall’11 al 13 settembre si è tenuto a Torino tra Piazza Castello, Piazzetta Reale, Giardini dei Musei Reali e Corso San Maurizio la manifestazione “Salone Auto Torino 2026”, alla quale hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco con un proprio stand posizionato ai Giardini Reali.

Lo stand ha riscosso un grande interesse tra i visitatori sopratutto tra i più piccoli.

Nello stand sono stati esposti alcuni mezzi storici, tra cui l’auto-pompa-serbatoio OM 150 del 1973 e la Fiat Campagnola “Fotoelettrica” equipaggiata con faro elettrico per l’illuminazione notturna del 1968. Inoltre era presente anche un mezzo moderno, l’autobotte Volvo FE 42 CNG.

L’affluenza complessiva nei tre giorni è stata calcolata nell’ordine di 450.000 visitatori.

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