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Vigili del fuoco

 Schema di decreto legislativo di riordino del CNVVF – avviato l’esame alle commissioni parlamentari – Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 439

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

XIX Legislatura

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Titolo breve: Schema di d.lgs. recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Testi disponibili dall’Archivio Legislativo

  1. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 439

Riferimenti normativi documento

Reg. Senato, art. 139-bis – L., 4 aprile 2025, n.42, art. 12

Iniziativa

Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Meloni-I) , l’11 agosto 2026; annunciato nella seduta n. 450 del 9 settembre 2026

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 9 settembre 2026; annuncio nella seduta n. 450 del 9 settembre 2026 ; termine espressione parere l’8 novembre 2026
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 9 settembre 2026; annuncio nella seduta n. 450 del 9 settembre 2026 ; termine espressione parere l’8 novembre 2026

https://www.senato.it/node/94066/printable/print?documentoId=54574&flagNumerato=0&tipoDoc=2608&sottoTipoDoc=0

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