Schema di decreto legislativo di riordino del CNVVF – avviato l’esame alle commissioni parlamentari – Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 439
VIGILI DEL FUOCO
XIX Legislatura
Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Titolo breve: Schema di d.lgs. recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Testi disponibili dall’Archivio Legislativo
Riferimenti normativi documento
Reg. Senato, art. 139-bis – L., 4 aprile 2025, n.42, art. 12
Iniziativa
Presentato da: Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Meloni-I) , l’11 agosto 2026; annunciato nella seduta n. 450 del 9 settembre 2026
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede consultiva il 9 settembre 2026; annuncio nella seduta n. 450 del 9 settembre 2026 ; termine espressione parere l’8 novembre 2026
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 9 settembre 2026; annuncio nella seduta n. 450 del 9 settembre 2026 ; termine espressione parere l’8 novembre 2026
https://www.senato.it/node/94066/printable/print?documentoId=54574&flagNumerato=0&tipoDoc=2608&sottoTipoDoc=0