Con l’avvicinarsi della data del primo ottobre, in Lombardia si riaccende il dibattito sulle restrizioni alla mobilità legate allo stop della circolazione per i veicoli Diesel Euro 5. La misura, concepita per abbattere le emissioni di anidride carbonica e migliorare la qualità dell’aria nei principali centri urbani, rischia di paralizzare gli spostamenti quotidiani di circa mezzo milione di cittadini e lavoratori che utilizzano ancora vetture e veicoli commerciali a gasolio.

Stangata in arrivo dal 1° ottobre per 500mila automobilisti: scatta il blocco dei diesel Euro 5, ma spunta la proroga dell’ultimo minuto