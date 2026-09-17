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Stangata in arrivo dal 1° ottobre per 500mila automobilisti: scatta il blocco dei diesel Euro 5, ma spunta la proroga dell’ultimo minuto

Il Faro

Con l’avvicinarsi della data del primo ottobre, in Lombardia si riaccende il dibattito sulle restrizioni alla mobilità legate allo stop della circolazione per i veicoli Diesel Euro 5. La misura, concepita per abbattere le emissioni di anidride carbonica e migliorare la qualità dell’aria nei principali centri urbani, rischia di paralizzare gli spostamenti quotidiani di circa mezzo milione di cittadini e lavoratori che utilizzano ancora vetture e veicoli commerciali a gasolio.

Stangata in arrivo dal 1° ottobre per 500mila automobilisti: scatta il blocco dei diesel Euro 5, ma spunta la proroga dell’ultimo minuto

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