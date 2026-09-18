venerdì, Settembre 18, 2026
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Vigili del fuoco

A fuoco oltre 50 cassonetti, auto e moto: la locale e i vigili del fuoco incastrano giovane piromane

Il Faro

Ha 24 anni, è residente a Trieste, noto alle forze dell’ordine e le indagini condotte da polizia locale e vigili del fuoco che hanno portato alla sua denuncia raccontano di oltre 50 roghi appiccati, tra il 2022 e il 2026, a cassonetti, moto e autovetture. Il Nucleo di polizia giudiziaria della locale ha concluso l’indagine a carico di un giovane ritenuto responsabile dell’incendio di numerosi cassonetti delle immondizie, tra cui quelli avvenuti lo scorso mese in via della Galleria. L’uomo è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria. 

Stando a quanto diffuso dal Comune di Trieste attraverso una nota stampa, in occasione di uno degli ultimi roghi le fiamme avevano distrutto l’intera isola ecologica all’angolo con via Testi e provocato danni ingenti ad alcuni veicoli in sosta (un’autovettura e, come detto in premessa, tre motocicli). I vigili del fuoco, che hanno collaborato alle indagini della locale, erano giunti immediatamente sul posto per spegnere l’incendio. Durante l’intervento il personale aveva anche accertato l’origine dolosa dei fatti. 
https://www.triesteprima.it/cronaca/cassonetti-incendi-denuncia.html
© TriestePrima

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