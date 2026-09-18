A14, tir carico di polli si ribalta nel territorio di Atri

Atri. Incidente nella notte sull’autostrada A14, nel territorio comunale di Atri. Intorno alle 4 di questa mattina, 10 settembre, un autoarticolato adibito al trasporto di polli si è ribaltato mentre percorreva la carreggiata in direzione nord.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi. Il conducente del mezzo pesante è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo e, fortunatamente, è rimasto illeso.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autoarticolato e l’area interessata dal sinistro, collaborando con gli altri enti intervenuti per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede autostradale.

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