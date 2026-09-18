Crescentino, fiamme in casa all’alba: il cane dà l’allarme e salva anziano e figlio

Momenti di paura questa mattina, venerdì 18 settembre, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione situata in un cortile di viale Po a Crescentino. L’allarme è scattato intorno alle 8, quando nella casa si trovavano un anziano e suo figlio. Secondo le prime informazioni, entrambi sarebbero riusciti a evitare conseguenze gravi e non risulterebbero in pericolo.

A rendersi conto per primo che qualcosa non andava sarebbe stato il cane di famiglia. L’animale avrebbe richiamato l’attenzione degli occupanti, permettendo di accorgersi rapidamente della presenza delle fiamme e di dare l’allarme.

Restano ancora da chiarire con precisione le cause dell’incendio. Tra le ipotesi prese in considerazione nelle prime fasi dell’intervento c’è quella che il fuoco possa essere partito da un lumino presente all’interno dell’abitazione. Saranno però gli accertamenti successivi a stabilire l’origine esatta del rogo.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono state inviate la Croce Rossa di Chivasso con un equipaggio del 118, una squadra proveniente da Trino e i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e Santhià.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia locale, impegnati nelle operazioni di assistenza e negli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

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