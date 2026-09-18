Falsi incaricati chiedono soldi a domicilio: l’allarme dei Vigili del Fuoco volontari

Persone che si presenterebbero porta a porta chiedendo denaro a nome dei Vigili del Fuoco volontari di Cesenatico. La segnalazione è arrivata direttamente all’Associazione, che ha immediatamente diffuso un avviso per mettere in guardia la cittadinanza e prendere le distanze da questa presunta raccolta fondi.

«Non siamo noi», precisano con fermezza i volontari, invitando chiunque dovesse ricevere richieste di denaro a domicilio a non effettuare alcun pagamento.

Prima di aderire a raccolte fondi o altre iniziative presentate come riconducibili al gruppo di volontari, è necessario verificarne l’autenticità contattando direttamente il Distaccamento oppure l’Associazione sostenitori dei Vigili del Fuoco volontari di Cesenatico.

https://lavocedicesenatico.it/falsi-incaricati-chiedono-soldi-a-domicilio-lallarme-dei-vigili-del-fuoco-volontari