Gattino incastrato in un pluviale, salvato dai Vigili del fuoco dopo ore di lavoro

Una lunga e delicata operazione di soccorso si è conclusa con un lieto fine a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, dove i Vigili del fuoco hanno salvato un gattino rimasto incastrato all’interno di un pluviale.

L’animale era rimasto bloccato in un terreno di contrada Pistavecchia e non riusciva più a uscire autonomamente.

Ore di lavoro per raggiungere il gattino

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse e sono proseguite per diverse ore. Le squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo hanno dovuto anche scavare nel terreno per riuscire a raggiungere il punto in cui il piccolo animale era rimasto intrappolato.

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