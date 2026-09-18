Incendio a Cavour: a fuoco un appartamento in una cascina, tre persone in ospedale

n incendio è divampato nella prima mattinata di oggi, venerdì 18 settembre 2026, in una cascina in via Paschere, a circa due chilometri dal centro di Cavour andando verso Villafranca Piemonte. Nel rogo, scoppiato al piano terra dell’abitazione, sono rimaste coinvolte tre persone che si trovavano all’interno, tra cui un anziano con disabilità. Tutti sono stati fatti uscire e trasportati in ambulanza all’ospedale per accertamenti dai sanitari del 118 Azienda Zero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pinerolo, che hanno spento rapidamente le fiamme evitando che si propagassero al resto dell’edificio. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pinerolo e gli agenti della polizia locale. L’elisoccorso di Azienda Zero è atterrato ma è ripartito vuoto. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. Tra le prime ipotesi c’è un possibile corto circuito che avrebbe interessato un lampadario al piano terra.