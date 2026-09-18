Mentre fa la doccia si crea una voragine e precipita al piano di sotto: donna soccorsa in casa

Non sarà come la famosa scena del film Psycho, ma di sicuro la paura è stata tanta. Un episodio scioccante è avvenuto ieri sera in una casa nel centro storico di Riolo Terme. Una donna si trovava in casa da sola e stava facendo la doccia quando, per cause in corso di accertamento, il pavimento e il piatto doccia sono sprofondati in una voragine creatasi verosimilmente a causa di infiltrazioni d’acqua. Il cedimento della struttura portante ha quindi fatto precipitare la donna al piano inferiore.

Sul posto sono intervenuti il personale della Polizia Locale della Romagna Faentina, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. La donna non avrebbe per fortuna riportato gravi conseguenze. L’immobile è stato dichiarato inagibile dai tecnici e la residente dovrà trovare una sistemazione temporanea alternativa fino al completo ripristino delle strutture. I Vigili del Fuoco e alcuni volontari si sono occupati anche del recupero e dell’affidamento temporaneo dei tre animali domestici presenti nell’appartamento, due gatti e una tartaruga.