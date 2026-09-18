venerdì, Settembre 18, 2026
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Vigili del fuoco

Reggio, casa in fiamme a S. Caterina: squadre dei Vigili del Fuoco sul posto

Il Faro

Momenti di apprensione nel quartiere Santa Caterina, a Reggio Calabria, dove in questi minuti sta divampando un grande incendio all’interno di un’abitazione in via Esperia.

La nube di fumo sprigionata dal rogo ha richiamato l’attenzione dei residenti, molti dei quali sono scesi in strada.

A scopo precauzionale è stata evacuata anche la scuola elementare Falcomatà-Archi. Gli studenti e il personale scolastico sono stati fatti uscire dall’istituto utilizzando il lato della villetta Sant’Ambrogio e l’uscita su via Italia.

https://www.citynow.it/incendio-abitazione-via-esperia-santa-caterina-reggio-calabria/

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