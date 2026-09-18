Retraining TAS 2: simulazione di ricerca persona in ambiente impervio

VIGILI DEL FUOCO

Si è conclusa con successo l’attività addestrativa di retraining TAS 2 in località San Lorenzo di Treia che i Vigili del fuoco avevano iniziato alle ore 8:00 in località San Lorenzo di Treia, con la simulazione della ricerca di una persona in ambiente impervio.

All’attività ha partecipato il personale TAS 2 del comando di Macerata, con il supporto di un istruttore TAS della Direzione regionale Marche, insieme ai volontari della Protezione Civile e della Croce Verde. Presenti anche operatori SAPR (Sistema di Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con utilizzo di droni a supporto delle attività di ricerca.

L’addestramento ha consentito di verificare e aggiornare le competenze operative del personale, e di affinare le procedure di ricerca, le comunicazioni e il coordinamento tra le diverse componenti impegnate nello scenario simulato di soccorso.