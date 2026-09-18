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Torneo Fair Play, domenica prossima c’è la diciassettesima edizione

Il Faro

Sport e solidarietà ancora una volta “in campo”: torna per la 17ª edizione il Torneo Fair Play – Memorial Orazio Longo, torneo delle Forze dell’Ordine e Interforze in programma domenica 20 settembre dalle ore 8.30 nello stadio comunale di Fontaniva (via 1° Maggio). 

La manifestazione, patrocinata tra gli altri dalla Provincia di Padova, coinvolge le squadre delle Forze dell’Ordine e delle realtà interforze locali e si propone come occasione di incontro tra istituzioni, associazioni e comunità attraverso lo sport. Si incontreranno in campo le formazioni di: Carabinieri, Asso Finanzieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, SOS Alta Padovana.

L’iniziativa è dedicata anche alla promozione e al sostegno dell’associazione I Ragazzi del Sole, realtà che opera nel territorio dell’ULSS 6 Euganea a favore di bambini e ragazzi con disabilità in età evolutiva. L’associazione si occupa delle attività scolastiche ed extrascolastiche finalizzate all’inserimento, all’integrazione e all’inclusione sociale dei ragazzi con disabilità. Ma alla giornata parteciperanno anche numerose altre associazioni locali insieme alle autorità civili, militari e religiose, ai partner e ai sostenitori dell’iniziativa.

https://www.provincia.padova.it/torneo-fair-play-domenica-prossima-ce-diciassettesima-edizione

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