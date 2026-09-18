Torneo interforze, iniziano le semifinali

Si sono disputate, presso l’impianto sportivo della parrocchia Santa Maria della Grotticella, le partite della seconda fase eliminatoria del torneo dedicato a Santa Rosa, santa patrona della città di Viterbo.

Nella prima sfida della seconda giornata il Pianeta Giustizia ha avuto la meglio per 3-0 sul team dell’Aviazione Esercito Sez. Muscarà mentre nel secondo confronto netto 4-1 dei Vigili del Fuoco nei confronti della Polizia di Stato.

Nel terzo match della seconda settimana di gioco l’Arma dei Carabinieri ha battuto per 8-3 l’Unitus mentre la Polizia Penitenziaria ha vinto per 4-3 contro l’Avis Provinciale. Le prossime partite delle squadre del girone A, si disputeranno lunedi prossimo 21 settembre., alle 18:00 tra le squadre Av.Esercito Sez. Muscarà v/s Polizia di Stato solo per dovere di calendario essendo le squadre già eliminate e alle ore 19:00 tra quella del Pianeta Giustizia contro quella dei Vigili del Fuoco, queste 2 squadre a punteggio pieno e già promosse in semi-finale.

Le altre partite del girone B, si disputeranno mercoledì 23 settembre p.v., alle ore 18:00 tra l’Arma dei Carabinieri contro la Polizia Penitenziaria e alle ore 19:00 tra quella dell’Unitus, ormai eliminata, contro quella dell’Avis ancora in lizza, con l’Arma dei Carabinieri, per un posto in semi-finale. In testa alla classifica capocannonieri tiene il brillante e bravo giocatore dei Vigili del Fuoco Vittori Andrea con 5 reti, a 4 reti in seconda posizione si attesta Loffredo Claudio dell’Arma dei carabinieri, seguito da Vivarelli e Marenghi dell’ Avis, Gravina e Durante dell’Arma dei Carabinieri con 3 reti ciascuno.

L’appello degli organizzatori agli sportivi a seguire la manifestazione: “ Vi aspettiamo al campo lunedì e mercoledì, per la terza fase eliminatoria dei gironi. Facciamo sentire il sostegno ad un evento sportivo-umanitario dedicato alla nostra Santa Rosa. Da parte del Comitato organizzatore si diffonde l’ inno rivolto a tutti quelli che amano la nostra Santa Patrona di “Evviva santa Rosa”.

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