venerdì, Settembre 18, 2026
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Ubriaco resta incastrato con la testa tra water e bidet, salvato dai vigili del fuoco

Il Faro

Rive d’Arcano – In evidente stato di alterazione a causa di un consumo eccessivo di alcol l’uomo è rincasato nella propria abitazione e, per motivi non ancora chiari, è scivolato in bagno, restando incastrato con la testa nello spazio ristretto tra water e bidet.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori deve essere stata surreale, tanto che gli stessi hanno dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco.

L’uomo infatti, oltre a essere in una posizione talmente scomoda da risultare anche dolorosa, non riusciva a liberare la testa dalla morsa di water e bidet.

I pompieri sono riusciti infine e non senza difficoltà a liberarlo dalla trappola. Per il beone tanto dolore e spavento, ma nessuna lesione grave.

https://www.105.net/zoo-news/ubriaco-resta-incastrato-con-la-testa-tra-water-e-bidet-salvato-dai-vigili-del-fuoco/?amp=1

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