Vigili del Fuoco: termina attività del Presidio Rurale di Vieste



107 interventi di spegnimento di aree boschive all’interno dell’Ente Parco del Gargano assicurati dagli uomini che hanno operato presso il presidio DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) in località “Mandrione”, a Vieste e che, per i mesi estivi, è stato temporaneamente dislocato presso la base dell’Aeronautica Militare Jacotenente nel cuore della Foresta Umbra.

E’ tempo di bilanci per i Vigili del Fuoco dopo la chiusura stagionale del Presidio Rurale di Vieste. Il presidio era composto da una squadra costituita da 5 unità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia a cui è stata affiancata una Dos.

E’ stata garantita la presenza di una ulteriore squadra DOS dedicata esclusivamente a protezione dell’area Est del Promontorio del Gargano dove sono stati compiuti 183 di interventi di spegnimento delle aree boschive che ricadono nel territorio di Vico del Gargano. Da una analisi statistica risulta una notevole concentrazione degli interventi tra i mesi di luglio e agosto, dove sono stati espletati circa il 79.8% degli interventi complessivi.

https://www.rainews.it/tgr/puglia/articoli/2026/09/vigili-del-fuoco-termina-attivita-del-presidio-rurale-di-vieste–739b6434-2115-4e3a-9753-a8f18c0d11f2.html