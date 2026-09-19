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Un improvviso rogo ha provocato momenti di grande apprensione nella mattinata di ieri nel quartiere Santa Caterina, nella zona nord di Reggio Calabria.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un fabbricato, provocando ingenti danni materiali alla struttura. A causa della rapidità con cui il fuoco e il denso fumo si sono diffusi nell’area, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza, ordinando lo sgombero d’urgenza di una vicina scuola elementare e di diversi edifici adiacenti per tutelare la pubblica incolumità.

Cantiere nell’edificio e rilievi per accertare le origini dell’incendio

Stando ai primi elementi raccolti sul posto, all’interno dello stabile interessato dal rogo erano in corso lavori di manutenzione edile, un dettaglio ora al vaglio degli inquirenti per comprendere la dinamica dell’accaduto.

Le squadre dei caschi rossi hanno operato a lungo per domare le fiamme e completare le operazioni di bonifica del sito. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati tra gli alunni e i residenti della zona, mentre continuano gli accertamenti per individuare le esatte cause che hanno scatenato l’incendio.

https://calabria7.news/cronaca/allarme-rogo-a-reggio-calabria-palazzina-in-fiamme-evacuata-una-scuola-elementare-a-santa-caterina/